دقلو يعقد مؤتمراً صحفياً اليوم بمطار الخرطوم

الخرطوم: السوداني

يصل اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً (12:30) قادماً من جوبا، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، رئيس وفد التفاوض الحكومي الفريق أول محمد حمدان دقلو قادماً من جوبا. وسيعقد النائب الأول مؤتمراً صحفياً بالصالة الرئاسية بمطار الخرطوم في تمام الساعة (12:30) للحديث حول توقيع السلام وآخر المستجدات المتعلقة بالتنفيذ.

ويرافق النائب الأول إلى الخرطوم عدد من قيادات حركات الكفاح المسلح. وسيخاطب النائب الأول بعد وصوله مباشرة الحشد الجماهيري بساحة الحرية بالخرطوم.