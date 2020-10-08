بعد إرجاع (30) شحنة.. السلطات السعودية تكشف لـ (السوداني) أسباب تعليقها لصادر المواشي السودانية

الخرطوم: عطاف محمد مختار

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية السعودية د. حمد بن عبد العزيز البطشان، لـ (السوداني) عن أسباب التعليق المؤقت لواردات المملكة من المواشي الحية القادمة من السودان، وذلك لحين تعديل وضع المحاجر والتزام الجانب السوداني بالاشتراطات المتفق عليها مسبقاً.

وقال د. البطشان إنه تم إرجاع (30) من شحنات المواشي من ميناء جدة الإسلامي؛ حيث بلغت نسبة الشحنات المرفوضة (29.4%)، وتمثلت أسباب رفض الشحنات لمخالفتها اشتراطات كفاءة التحصين ضد مرض حمى الوادي المتصدع.

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