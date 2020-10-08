سلام حميدتى واتفاقيات زمان !

* طوال سنوات (الإنقاذ ) كان تركيب الفريق الحكومي المفاوض يعكس الخلل في جسم السلطة المركزية ولطالما كانت رئاسة التفاوض تسند للأستاذ علي عثمان محمد طه او الدكتور مجذوب الخليفة -مصطفى إسماعيل او أمين حسن وكان هؤلاء في مقابل قيادات الحركات المسلحة مثل الدكتور جون قرنق او الدكتور خليل ابراهيم – مني اركو مناوي او عبدالواحد محمد نور و موسى محمد أحمد

* كانت تلك الوضعية تصور الوفد الحكومى وعلى الشكل الذي قام عليه في وضعية من يملك ويعطى ووفود الحركات المسلحة من يطلب ولا يملك في الأصل شيئا!

* دار الزمان والأيام دول وجاءت مفاوضات جوبا والتى قدر أن يكون على رأس وفدها الحكومى الفريق اول محمد حمدان دقلو(حميدتى) ومعه بقية الفريق الحكومى المفاوض مقابل الدكتور الهادي إدريس ورفاقه من قادة الجبهة الثورية والحركات المسلحة

* الملاحظ هذه المرة أن اغلب قادة التفاوض من هنا وهناك جاءوا من مناطق النزاع وهذه نقطة مهمة تسجل لصالح التفاوض وليس العكس ولقد تساوى نفر من أبناء السودان لأول مرة على طاولة المفاوضات لإدارة ملفات السلطة والثروة والخدمة من دون ان تكون الملاحظات القديمة قائمة

* أغلب الذين انتقدوا اتفاق جوبا من بعد من حيث المحتوى تحدثوا عن المحاصصات والامتيازات التى منحها هذا الاتفاق لقيادات دارفور وأبنائها في التعليم والخدمة العامة اما الذين انتقدوا شكل الاتفاق فلقد انتقدوه من حيث المشاركين فيه وهم عندهم اليوم همسا وجهرا يمثلون جهة واحدة من السودان !

* حسنا – من حيث المحتوى ألا تستحق مناطق وابناء دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق تعويضا وتمييزا ايجابيا في السلطة والخدمة والتعليم لما تعرضت له تلك المناطق طوال السنوات الماضية على الأقل كمسرح للحروبات؟!

* من حيث الشكل أليس منصفا هذه المرة -ولو لمرة واحدة فقط – أن يكون المفاوض الحكومى الرئيس منحدرا من ذات مناطق النزاع وممثلا لحكومة السودان ؟! أين المشكلة في ذلك ؟!

* ان ما حققه الفريق اول حميدتى في التفاوض يستحق الاشادة والشهادة والاشارة كإنجاز كبير في وقت وجيز وهو نجاح ليس بأقل مما حققه في السابق الأستاذ علي عثمان او دكتور مجذوب الخليفة – أمين حسن عمر أو مصطفى إسماعيل من اتفاقيات هذا إن لم تكشف الأيام مفاجأة أن سلام حميدتي هو الإنجاز الأكبر !

* دعونا ننظر للكوب المملوء فالذين سوف يشاركون السلطة في غد شراكة مستحقة وليست محاصصة هم إخواننا وقادتنا من هنا او هناك والذين سوف ينالون مزية في الخدمة والتعليم من هناك هم أبناؤنا وبناتنا ولعمري ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن نفوس الناس تضيق!

* سنكون في مقدمة من يدافعون عن حقوق الشمال كجزء من الوطن العزيز وقبل أن يكون لنا وطن صغير ولقد سبق أن ألقمنا قولا من يزايد علينا بالانفصال ههنا كتابة ان(افصلوا الشمال إن دعا الحال!) وكتبنا من قبل تنبيها لخطورة ما يتردد عن استهداف الشماليين بمزاعم تفكيك التمكين ولكن بعض هذا لا يمنعنا النظر للكوب المملوء بالسلام والاتفاق والاشادة بالفريق اول حميدتي وفريقه المفاوض والثقة قائمة في الدكتور جبريل ابراهيم واخوته الكرام أن يقيموا الحكم بالعدل والمساواة لكل السودان