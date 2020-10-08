اليابان تنخرط في مناقشات دولية لتعزيز السلام في السودان

الخرطوم: السوداني

أكدت اليابان على ضرورة التزام الأطراف الموقعة على اتفاق السلام ببنود اتفاقية الوصول للحكم المدني التي تم توقيعها في أغسطس من العام الماضي.

وأشار الناطق الرسمي لوزارة الخارجية اليابانية، تومو يوكي يوشيدا في تصريح صحفي إلى ضرورة التعاون لمواجهة تحديات الحكومة الانتقالية، مضيفاًَ أن اليابان تأمل أن تبذل كل الأطراف المعنية مزيداً من الجهد للوصول الى اتفاقية سلام شاملة بمشاركة المجموعات المسلحة الأخرى التي لم تنضم لاتفاقية السلام الموقعة في الثالث من أكتوبر.

وقال يوشيدا، إن اليابان انخرطت بفعالية في المناقشات الدولية لتعزيز السلام في السودان كعضو في جماعة “أصدقاء السودان”، مؤكدة مواصلة اهتمامها بالأوضاع في السودان بما فيها تنفيذ اللتفاقية، ولن تدخر، إذا ما كان الوضع ملائماً، أي جهد لتقديم الدعم التنموي لتقوية السلام في البلاد.