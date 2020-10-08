بعد إحيائها حفلاً بمناسبة السلام عائشة الجبل: غنيت للوطن بحضور الشباب ولم يحضر مسؤول في الدولة

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

أحيت الفنانة عائشة الجبل حفلاً جماهيراً كبيراً بساحة الحرية بمناسبة احتفالات البلاد بالسلام بدعوة من لجنة المبادرة الشعبية لدعم السلام.

شهدت الحفل أعداد كبيرة من الشباب والمراهقين وصغار السن الذين تفاعلوا مع أغنيات الجبلية التي رددت أغنية جديدة وطنية بعنوان (القومة للسودان) إلى جانب أغنياتها المعروفة التي طالب بها جمهور الحفل.

من جانبها قالت الفنانة عائشة الجبل لـ(كوكتيل): (لقد أحييت الحفل تلبية للدعوة التي قدمتها لي المبادرة الشعبية لدعم السلام وحضر الحفل عدد كبير الشباب والمراهقين الذين تفاعلوا معي وتفاعلت معهم وحقق الحفل نجاحاً كبيراً).

وأكدت الجبلية عدم حضور أي من الجهات الرسمية من الدولة أو الحكومية للحفل وكان الحضور شعبياً وأنها سعيدة لذلك الحضور.

وعن الأغنيات التي رددتها خلال الحفل قالت الجبلية: (رددت أغنية وطنية جديدة من كلمات د. مشاعر بعنوان “القومة للسودان” ثم رددت أغنياتي المعروفة وأخرى بطلب خاص من الجمهور).

اختتمت عائشة الجبل حديثها: (لقد سعدت بالمشاركة في الحفل وأتمنى أن تكون لأصحاب الفن بصمة واضحة في السلام الذي ننشده جميعاً والذي بسببه سيتحقق الأمن والرخاء والاستقرار في البلاد).