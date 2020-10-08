اكدوا عدم الحديث عن أية ترشيحات كبار المريخ يوضحون موقفهم الكامل من الأزمة الإدارية

الخرطوم : السوداني

الخرطوم : باج نيوز

قال قيادي بارز بمجلس الشوري المريخي لـــ(السوداني) ان الانباء التي تحدثت عن ترشيح قائمة لاتحاد الكرة لقيادة المريخ عبر لجنة تطبيع غير صحيحة.

واوضح القيادي ان هناك بعض الجهات تتعمد احراج كبار النادي وبعض رموزه وذلك من خلاله ربطهم ببعض الاخبار التي هي في الاساس ليست سليمة اطلاقا.

ولفت المصدر النظر الى ان الاجتماع الاخير الذي عقده كبار المريخ لم يناقش اي ترشيحات بشان تكوين لجنة التطبيع القادمة.

واضاف بانهم مساندين لتدخل الاتحاد العام في المريخ ولقرارات مجلس ادارته خاصة تلك المتعلقة بانتهاء اجل المجلس الحالي، وعدم شرعية الجمعية العمومية التي جرت في الثالث من الشهر الجاري عطفاً عن القرار المرتقب بتكوين لجنة تطبيع لقيادة النادي خلال المرحلة الحرجة التي يمر بها.

ولفت المصدر إلى أن كبار النادي، واضحون في مواقفهم ولا يدخلون في اي اتفاقيات او تكتيكات لا يستفيد منها المريخ.

يشار الى ان كبار المريخ عقدوا اجتماعا خلال الايام الماضية بدعوة من رئيس النادي الاسبق محمد الياس محجوب وفي حضور عدد من الرموز ابرزهم الفريق منصور عبد الرحيم والفريق فاروق حسن محمد نور بالاضافة الى اللواء عبد المنعم النذير والباشمهندس طارق زروق وكمال دحية وفاروق شيخنا واحمد خليل عبد الله وهاشم الزبير وآخرون.

وتم خلال الاجتماع التامين على عدة نقاط ابرزها عدم الاعتراف بالجمعية العمومية التي جرت في 3 اكتوبر الجاري، بالاضافة الى عدم الاعتراف كذلك باي قرارات صدرت من الجمعية الاخيرة، الى جانب التشاور مع جميع مكونات المجتمع المريخي فيما يتعلق بتكوين لجنة التطبيع المرتقبة، كما طالب كبار النادي اتحاد الكرة بمحاسبة مجلس الادارة على مخالفاته المتكررة التي قام بها.