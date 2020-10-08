الهلال : النقر باقٍ واخبار اقالته لا اساس لها من الصحة

نفي مصدر هلالي موثوق ذو صلة بلجنة التطبيع الهلالية الاخبار التي تحدثت عن اقالة مدرب الفريق الكابتن الفاتح النقر، واضاف المصدر بان الاخبار التي انتشرت غير صحيحة مشيراً الى ان النقر مستمر وباقٍ بموقعه حتى نهاية الموسم.

واضاف المصدر بان لجنة التطبيع تثق في الجهاز الفني الموجود والخبرات التي يتمتع بها لافتا ان التعثر في مباراة او مباراتين في بطولة الدوري لا تعني الاطاحة بالجهاز الفني لجهة ان ظروف المباريات تختلف ولابد ان يكون هناك حكمة في النظر الى الاوضاع التي يمر بها الفريق.

ورفض المصدر الحديث عن سوء اداء الفريق وقال ان الهلال يملك افضل اللاعبين ولكن هناك سوء طالع لازم الفريق في مباراة مريخ الفاشر، بالاضافة الى ان ضغط المباريات عالي للغاية اذ يؤدي الفريق مباراة كل 48 ساعة وهذا الامر يتطلب من الجميع النظر اليه بعين الاعتبار.