أحالة حكم شهير للجنة الحكام قرارات مثيرة في اجتماع لجنة المسابقات باتحاد الكرة

عقدت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعاً مهماً امس ( الاربعاء) فصلت من خلاله في عدد من الشكاوى التي قدمت لها خلال وقت سابق، وقررت اللجنة خلال الجلسة اعادة مباراة هلال الفاشر امام الرابطة كوستي والتي سبق وان اصدر حكم المباراة ياسر الله جابو قرارا بالغائها بسبب التشابه في الزي.

ياتي قرار اللجنة في وقت تم فيه تحويل حكم المباراة مثار الجدل، ياسر الله جابو الى لجنة الحكام.

وقررت اللجنة كذلك قبول شكوى نادي هلال كادوقلي، في هلال الفاشر، قبول الشكوى شكلاً وموضوعاً، وكان اسود الجبال دفعوا بشكوى ضد الخيالة بشان عدم مشاركة لاعب من المراحل السنية في المباراة وفقاً للتوجيهات التي صدرت من اتحاد الكرة خلال وقت سابق.

وردت اللجنة على خطاب نادي هلال الفاشر بشان تصحيح مسار اللاعب الهامي مؤكدة بان مسار اللاعب المعني لا يحتاج الى تصحيح.

وبالمقابل رفضت لجنة المسابقات شكوى نادي الفلاح في مشاركة لاعب الاهلي الخرطوم دومنيك ابوي شكلاً، بينما ارجأت في الوقت نفسه حسم شكوى نادي هلال الابيض ضد مريخ الفاشر بشان عدم اشراك لاعب من المراحل السنية الى حين استكمال البيانات وحول شكوى نادي أهلي عطبرة ضد أهلي الخرطوم في مشاركة اللاعب دومينيك أبوي ، قررت اللجنة ارجاء النظر لحين استكمال البيانات كذلك.

ورفضت اللجنة شكوى نادي الخرطوم الوطني في لاعب الاهلي الخرطوم دومنيك ابوي لعدم صحة المستندات والوقائع المقدمة، كما تم رفض شكوى الاهلي الخرطوم في لاعب المريخ طبنجة شكلا لعدم سداد الرسوم المقررة.