وزارة الطاقة تُوقِّع اتفاقية مشروع تركيب (1170) مضخّة للمياه بالطاقة الشمسية بشمال وغرب كردفان

الخرطوم: السوداني

وقّعت وزارة الطاقة والتعدين اليوم الخميس، اتفاقية مشروع ضخ المياه بالطاقة الشمسية لولايتي شمال وغرب كردفان بتمويل من بنك التنمية الأفريقى.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن المشروع شمل تركيب (1170) مضخّة شمسية كهروضوئية، وإنشاء ورش صيانة المضخّات التي تعمل بالطاقة الشمسية في شمال كردفان وأخرى في غرب كردفان، بجانب التدريب وبناء القدرات وتوفير معدات اختبار إضافية لمختبر المضخّات الشمسية الكهروضوئية لضمان معايير وضمان الجودة والاختبار وإصدار الشهادات المُعتمدة.

وقالت إنّ المشروع يأتي ضمن أهداف الدولة في قطاع الطاقة لزيادة حصة المصادر المتجددة، لتقليل اعتماد السودان على الوقود الاحفوري، وضمان ضخ المياه بالطاقة الشمسية الكهروضوئية للري في قطاع الزراعةالتي تعتبر هي المكون الرئيسي للاقتصاد في السودان.

وأشارت إلى أنّ المشروع مساهمة من مجموعة بنك التنمية الأفريقي في دعم الدولة لتطوير الطاقة المتجددة لتلعب دوراً في مكافحة تغيُّر المناخ العالمي، وتقليل التلوث البيئي والعمل على استدامة التنمية.

وقال وزير الطاقة والتعدين المكلف المهندس خيري عبد الرحمن، إن المشروع يسهم في نشر ثقافة استخدام المضخّات التي تعمل بالطاقة الشمسية المتوفرة في السودان ويُساعد على توفير الوقود وتفادي التعقيدات الفنية في المولودات المنتشرة حالياً في المشروعات الزراعية، مشيراً إلى أن المشروع امتداد للمشروعات السابقة التي تم تنفيذها في الولاية الشمالية وتوزيع ما يقارب (1400) مضخّة.