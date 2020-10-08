فيلود يختبر جاهزية (8) لاعبين قبل الاقلاع لتونس اليوم

أخضع الجهاز الفني للمنتخب لمران في السادسة من مساء امس الأربعاء بملعب اكاديمية تقانة كرة القدم، قبل السفر الى تونس في الساعات الاولى من فجر اليوم ( الخميس)

وشارك في المران أكرم الهادي سليم ومنجد النيل وأحمد وضاح وسمؤال ميرغني وفارس عبدالله وحسين الجريف وعلي أبوعشرين ومحمد عبدالرحمن، وأشرف عليه الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هوبير فيلود ومساعده خالد بخيت والمعد البدني عبدالعظيم جابر.

وركز الجهاز الفني على اللاعبين الذين لم يشاركوا أو لم يكملوا المباراة مع أنديتهم في الجولة “32” من الدوري الممتاز التي جرت عصر ومساء امس الاول بين 24 لاعباً اختارهم فيلود للمواجهتين.

ويخوض المنتخب مباراتين في 9 و12 اكتوبر الجاري امام تونس وتوغو في ملعب المنزه في تونس، استعدادا لمباراتي غانا نوفمبر المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات امم افريقيا 2022.