اكتمال الترتيبات الختامية لانطلاقة اول نسخة لكرة الصالات

عقدت لجنة كرة القدم داخل الصالات والشاطئية اجتماعاً ظهر امس ( الاربعاء) مع رؤساء وسكرتيري الاندية المشاركة في النسخة الاولى من دوري كرة القدم داخل الصالات الذي حدد له الانطلاق في الاول من نوفمبر 2020.

وأبلغت اللجنة ممثلي الاندية بلائحة وشروط المنافسة، التي تمنح كل فريق تسجيل 14 لاعباً من ضمنهم 6 كحد اقصى من اللاعبين الذين ينشطون في دوريات كرة القدم (سوكر)، ويسمح بمشاركة اثنين فقط منهم في المباراة الواحدة.

وأكدت اللجنة انطلاق فترة التسجيلات بعد غد السبت بعد أن اعلنت اللجنة مشاركة 18 لاعبا في النسخة الاولى من البطولة.

وخلال اللقاء أجابت المنصة التي توجد فيها قادة لجنة كرة القدم داخل الصالات وكرة القدم الشاطئية بقيادة الأستاذ معتز محمد لطيف (الشاعر) عضو مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة المكلف؛ أجابت على كل الاستفسارات المقدمة من ممثلي الأندية، والذين قدموا بدورهم مقترحات وجدت القبول والاستحسان، وخلصت الجلسة عقب عصف ذهني ضافي إلى ملاحظات قيمة، وعدت المنصة بأن تتم مناقشتها في لائحة وشروط المنافسة