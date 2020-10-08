الكندو : جمعية (3) اكتوبر ليست (مطبوخة)

قال عضو مجلس ادارة نادي المريخ محمد موسى الكندو انه لم يتم تدبير اي سيناريوهات خلال الجمعية العمومية الاخيرة .. واضاف في تصريحات صحفية ان الجمعية العمومية التي جرت في الثالث من اكتوبر فرضت الخيارات الخاصة بها واختارت اللجان عبر وعي ديمقراطي كبير لافتا ان المريخ سبق غيره من الاندية ومضى في رحلة اجازة النظام الاساسي وتكوين اللجان العدلية واقام الجمعية العمومية التي حققت النجاح المطلوب.

وشدد الكندو بانهم لا يمكن ان يتفقوا على سيناريوهات مستدلاً بان الخيارات التي قدموها لاعضاء الجمعية العمومية تم رفضها وبالتالي فان الجمعية ليست ( مطبوخة) على حد قوله.

يشار الى ان اتحاد الكرة رفض الاعتراف بالجمعية العمومية التي نظمها مجلس المريخ واعلن اعتزامه تكوين لجنة تطبيع لقيادة النادي في القريب العاجل.