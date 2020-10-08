“حميدتي” يصل البلاد مع مفوضي الحركات المسلحة لتنفيذ مصفوفة السلام

الخرطوم: السوداني

وصل ظهر اليوم قادماً من جوبا، رئيس وفد التفاوض الحكومي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، يرافقه مفوضو حركات الكفاح المسلح لتنفيذ مصفوفة السلام، بعد المشاركة في توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح.

وكشف دقلو في مؤتمر صحفي بالمطار عقب عودته، عن كسر الجمود والتصافي مع القائد عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال، متعهداً على تحقيق السلام مع الحلو والقائد عبد الواحد محمد نور رئيس حركة جيش تحرير السودان.

وأكد التزام الحكومة بتنفيذ الجداول الزمنية لمصفوفة اتفاق السلام، متوقعاً أن ستظهر الأيام القادمة نتائج مُبشِّرة للشعب السوداني، مطالباً “الأجهزة الإعلامية بالمعلومات الدقيقة دون تلفيق للخروج بهذا البلاد إلى بر الأمان”.

من جانبه، قال نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال ياسر سعيد عرمان، ان اليوم يعتبر مختلفاً عن أيام السودان، لأنه يؤسس لمرحلة جديدة باتحاد القوى التي قامت بالثورة والتغيير وهي متنوعة، وأكد أن عودة مُفوِّضي قادة الحركات المسلحة للانضمام إلى صف الشعب السوداني لتحقيق مطالب الشعب السوداني وهو السلام، مُشيراً إلى الشراكة الفعلية للحكومة الانتقالية مع حركات الكفاح المسلح لتحقيق السلام، مُطالباً بطي صفحة الحروب والعمل من أجل تنمية هذه البلاد، واعداً الشعب السوداني بتحسن الأوضاع الاقتصادية فى السودان الجديد.

في وقتٍ قال فيه عضو الجبهة الثورية التوم هجو: عدنا اليوم وفداً مفوضاً لتنفيذ بنود الاتفاقية ووضع الأيدي مع الشعب السوداني من أجل قُفة الملاح، مشيراً الى أن سياسة المرحلة القادمة تنصب فى توفير الوضع الاقتصادي الآمن للمواطن ورفع معاناته.