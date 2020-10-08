مجلس الأدوية: إجراءات قانونية ضد مُروِّجين للأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

الخرطوم: السوداني

أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم، عن تحريك إجراءات قانونية ضد عددٍ من المُخالفين لقانون الأدوية والسموم لسنة 2009م، وذلك في أعقاب حملة مُشتركة في إطار الجُهُود والتنسيق بين المجلس القومي للأدوية والسموم ومباحث حماية المستهلك .

وأكّد المجلس في تعميم صحفي اليوم الخميس، أن الحملة أسفرت عن ضبط العديد من المُخالفات، وتم على إثرها تدوين عددٍ من البلاغات في مُواجهة المُتّهمين لدى نيابة حماية المستهلك، حيث تضمّنت (14) بلاغاً ضد مُروِّجين لأدوية عبر وسائط التواصل الاجتماعي، و(5) بلاغات ضد مصانع مُستحضرات تجميل غير مُرخصّة، إضافة إلى مصنعين غير مُرخّصين، واحد للمُستلزمات الطبية، وآخر للمُعقّمات، مُشيراً الى اكتمال التحريات تمهيداً لتحويلها للمحكمة.