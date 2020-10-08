لقاء بين “الديبلو” و”بوث” يُناقش آليات تمويل تنفيذ اتفاق السَّلام

الخرطوم: السوداني

ناقش لقاء بين رئيس مفوضية السلام سليمان الديبلو، والمبعوث الأمريكي دونالد بوث، آليات تمويل تنفيذ اتفاق السلام.

وقال الدبيلو في تصريح صحفي عقب لقاء ببوث اليوم الخميس، إن اللقاء استعرض جوانب تنفيذ اتفاق السلام ومطلوباته بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان برئاسة عبد الواحد محمد نور، وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية أكّدت دعمها لجُهُود إحلال السلام في السودان، ونوّه إلى أنّ اللقاء تناول أيضاً آليات تمويل تنفيذ اتفاق السَّلام, ووصف اللقاء بالإيجابي ويصب في مصلحة تنفيذ اتفاق السَّلام الذي وُقِّع في جوبا مؤخراً.