مساعدات كورية بقيمة 400 ألف دولار

الخرطوم: السوداني

قدمت الحكومة الكورية للبلاد، مساعدات إنسانية لمكافحة جائحة كورونا بقيمة بلغت 400 ألف دولار أمريكي، تضم 100,000 كمامة، بجانب معدات لفحص كورونا.

وأعربت مديرة المعمل القومي للصحة العامة د. شاهيناز أحمد بدري، عن امتنانها لمساهمة كوريا في القضاء على جائحة كورونا، مؤكدة حرص استخدام الكمامات ومجموعات أدوات الفحص المتبرع بها في السودان بشكل فعال. وكشفت بدري، لدى استقبالها السفير الكوري لي سانغ جيونغ، اليوم بمكتبها بالمعمل القومي، أن الجانبين يخططان لإقامة ندوة إسفيرية لمشاركة تجربة النموذج الكوري واستراتيجية الفحص والعلاج.

من جانبه، أكد السفير الكوري لي سانغ، على أهمية التعاون الدولي المستمر لاحتواء كوفيد 19 نظراً للانتشار المستمر للفيروس في كافة أرجاء المعمورة.

وقال سانغ، ان البلدين في اتجاههما لتنفيذ حملة لزيادة الوعي حول التدابير الاحترازية ضد وباء كورونا مثل ارتداء الكمامات بين المواطنين واتباع الإجراءات الاحترازية ونشر الوعي بينهم.