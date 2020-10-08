بدء توزيع 40 ألف طن من القمح على الخرطوم والولايات لحل أزمة الخبز

الخرطوم: السوداني

اكد مصدر حكومي مسؤول وفق (سونا) ان الحكومة قد تسلمت اليوم 40 الف طنا من القمح، تم استيرادها وسداد قيمتها بموجب اتفاق مع برنامج الغذاء العالمي، كان قد تم التوقيع عليه قبل عدة اشهر.

وأكد المصدر أن شحن القمح للخرطوم والولايات قد بدأ عصر اليوم الخميس.

وفي ذات السياق اكد المصدر ايضا ان مساعي ومفاوضات وزير التجارة السيد مدني عباس مدني مع قطاع المطاحن قد نجحت في اقناعها للعودة إلى العمل، بعد سداد جزء من مستحقاتها وجدولة الباقي.

وستعود المطاحن للعمل بطاقتها القصوى ابتداءً من بعد غد السبت لحل ازمة الخبز التي تواجهها العاصمة الخرطوم وغيرها من المناطق.