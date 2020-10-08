شاهد بالفيديو.. رئيس التحرير “عطاف محمد مختار” يروي موقفا طريفا مع خبر اضطره أن “يتسلق حائط السوداني”

الخرطوم: السوداني

حكى رئيس تحرير صحيفة السوداني “عطاف محمد مختار” موقفاً طريفاً أثاره “ضياء الدين”، مع خبر اضطره أن يقفز مبنى صحيفة السوداني في الساعات الأولى من الفجر ليعدل من المانشيتات الرئيسية بالصحيفة، بعد أن أوشكت على الطباعة.

وقال “عطاف” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مثيرون للجدل” بقناة أمدرمان الفضائية يوم الأربعاء، بعد أن أكملوا مواد الصحيفة وغادروها، تلقى خبراً مهماً عاد بسببه إلى الصحيفة، ووجد الأبواب مغلقة فأضطرا مع المدير الفني “مازن بري” أن يتسلقا حائط المبنى، وأعادا عناوين الصفحة الأولى بعد إضافة الخبر.

وتطرق “عطاف” إلى مسؤوليات رئيس التحرير الجسام، مبيناً أن الصحافة السودانية تعيش أسوأ أوضاعها الاقتصادية حالياً، مما اجبر كثيرا من الصحف أن تتوقف عن الصدور، مشيراً إلى أنها هموم مُرهقة تشغل البال وستظل عبئاً على عاتقنا في رئاسة التحرير.

وفاجأ “عطاف” على الهواء رئيس مجلس إدارة الصحيفة “ضياء الدين بلال” بالمطالبة بزيادة رواتب العاملين قائلاً ” سنعفي ضياء من المتابعة اليومية المرهقة للصحيفة، بس بندخل ليهو بعد كده طلبات زيادة المرتبات”.