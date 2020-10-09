وفاة الأمين العام لـ “نيباد” واثنين من مرافقيه فى حادث سير

الخرطوم: السوداني

توفي اليوم الخميس الدكتور “حسن أحمد عبدالعاطي” الأمين العام للشراكة الجديدة لتنمية افريقيا “نيباد”، ورذاذ عبدالناصر منسق مشاريع النيباد في السودان، وسائق العربة التي تقلهم، فيما أصيب اثنان آخران في الحادث، اسعفا إلى مستشفى الموانىء بمدينة بورتسودان.

و نعى رئيس الوزراء السوداني “عبد الله حمدوك” ، الفقيد “حسن عبدالعاطي” ، ‬الأمين العام للشراكة الجديدة لتنمية افريقيا “نيباد”، الذى توفي اليوم إثر حادث سير، بالقرب من “مسمار” على الطريق الرابط بين بورتسودان “شرقي السودان”، مع عطبرة فى ولاية نهر النيل شمالي الخرطوم.

والدكتور حسن عبد العاطى هو الأمين العام للمنتدى المدني القومي فى السودان، وأستاذ الجغرافيا فى جامعة الخرطوم، وأحد أبرز الرموز المؤسسة لقوى إعلان الحرية والتغيير “الإئتلاف الحاكم في السودان”.

وذكر رئيس الوزراء السوداني، فى بيان مساء اليوم ، أن “المناضل حسن عبد العاطي توفي إثر حادث مروري، وهو فى مهمة وطنية للمساهمة فى إطفاء الأزمة المشتعلة فى شرق السودان”.

وكان والي البحر الأحمر المهندس عبد الله شنقراى، استقبل اليوم عبد العاطي، حيث بحثا إنشاء نقطة ارتكاز لآلية “نيباد” فى البحر الأحمر.