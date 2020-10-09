ضبط شبكة تزوير تخطط لإنشاء (5) قرى بشهادات مزورة

الخرطوم: محمد أزهري

ضبطت قوة من الأمن الاقتصادي بجهاز المخابرات العامة، شبكة تنشط في تزوير المستندات الرسمية المتعلقة بالأشخاص والأراضي والمركبات والبطاقات العسكرية وتوثيقات المحامين وبطاقاتهم، إلى جانب رخص السلاح، بمنطقة الثورة بمحلية كرري،

ونفذت العملية بالتنسيق مع الشرطة والنيابة، على خلفية رصد دقيق من الأمن الاقتصادي لنشاط الشبكة التي يدور منذ فترة طويلة، في التزوير، وأوقفت أربعة أشخاص بينهم فتاتان داخل منزل بالثورة، وضبطت بحوزتهم كمية كبيرة من المستندات والبطاقات المزورة وأدوات الطباعة.

وقال مصدر أمني لـ(السوداني) إن القوة ألقت القبض على زعيم الشبكة ويدعى (ح.ط)، عقب رصد دقيق لنشاط الشبكة في تزوير المستندات، وأسفرت العملية عن ضبط مستندات مزورة عبارة عن (680 رخصة قيادة و 15بطاقات قومية ممغنطة و30 استيكر ترخيص مركبة، إلى جانب بطاقات عسكرية بينها بطاقات خاصة برئاسة الجمهورية و جوازات سفر، وشهادات ميلاد وشهادات بحث وحيازة أراض، فضلاً عن ضبط 5 كروت تنظيم لقرى جاهزة معدة للتنفيذ، و30 رقما وطنيا و 15 جنسية قديمة، وعقود توثيقات محامين وبطاقات مختلفة لتراخيص السلاح وبطاقات تأمين صحي وخدمة وطنية، بالإضافة لبطاقات جامعات وبطاقات الاتحاد العام للمحامين).

وأضاف المصدر أن القوة ضبطت مشارط وأختام وأوراق تغليف ومقصات وغيرها إلى جانب صور معدة لاستخدامها في بطاقات وشهادات مزورة، وأدوات تزوير مكتملة داخل منزل بالحارة 19، وعثرت على مواد مخدرة وحبوب فياجرا ضمن المضبوطات.