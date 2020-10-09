(الاتهام) يعترض على طلب تأجيل جلسة محاكمة عبد الله البشير

الخرطوم:آيات فضل

وافق قاضي محكمة الاستئناف محمد السر الإمام ، علي طلب الدفاع بتأجيل الجلسة محاكمة شقيق الرئيس المعزول ، عبدالله البشير، وآخر على ذمة مخالفات مالية تتعلق ببيع مصنع حديد شوامخ التابع للقوات المسلحة، وأفاد الدفاع فى طلبه بان د.عادل عبد الغني ممثل دفاع شقيق المخلوع ذهب الى دولة جنوب السودان (جوبا ) لحضور اتفاقية السلام وحاليا متواجد بها وأشار الدفاع فى طلبه الى أن الدعوى ذات طابع فني عال وحضور أستاذ عادل مهم جدا وأضاف بان المصلحة العامة تتفضل على المصلحة الخاصة .

وفى المقابل اعترض هيئة الاتهام على تأجيل الجلسة المنعقدة بمحكمة أراضي الديم جنوبي الخرطوم مبينا بان الدعوى عادية ويحكمها قانون جنائي عادى ، وكانت جلسة امس محددة لمناقشة مفوض الشاكي فى البلاغ سامي ابراهيم بواسطة هيئة الدفاع التي يترأسها عادل عبد الغني.

وفي السياق قيدت بلاغات في مواجهة المتهمين الاثنين وعقب التحريات وجهت لهما نيابة المال العام تهماً تحت المواد 177/2 من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة أمانة الموظف العام بجانب المادة 29 من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية إضافة الى عدد من مواد قانون الشراء والتعاقد.