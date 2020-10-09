الموت يغيب الصحفي “د. محمد شريف”

الخرطوم: السوداني

فُجع الوسط الصحفي اليوم الجمعة، برحيل الصحفي “د. محمد شريف” مدير المركز الصحفي بالإذاعة والتلفزيون، إثر ذبحة صدرية.

عمل الفقيد بعدد من الصحف، وتخصص في الصحافة الفنية والثقافية، والتي برع في إعداد ملفاتها. وانتقل أخيراً للعمل في الإذاعة والتلفزيون، واستطاع خلال فترة وجيزة تنشيط فعالياتهم وأنشطتهم الخبرية، حيث صارت أخبار التلفزيون مصدراً أساسياً لتغذية صفحات المنوعات بالصحف السودانية.

عُرف الراحل بحُسن الخُلق وطيب المعشر ومكارم الأخلاق.

رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس التحرير وأسرة صحيفة (السوداني)، يسألون الله تعالى أن يتقبله مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)