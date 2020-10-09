تقاسيم.. تقاسيم.. تقاسيم

** اختار الزميل الأستاذ ضياء الدين بلال أبو البنات أن يستبدل مقعد رئيس التحرير في هذه الصحيفة المتطورة لَمقعد آخر بعد أن ضرب مثلاً بنجاح شبابية رئيس التحرير وأحدث نقلة كبيرة أحس بها وقد ارتبطت باسم صحيفة السوداني ورؤساء ومديري تحريرها عبدالرحمن ود إبراهيم ومحجوب عروة و بقادي وآخرين لهذا أشهد لضياء أنه واثق باستمرار نجاح هذه المؤسسة في مجالات أخرى كانت أحلام للمؤسس الإنسان الأستاذ جمال الوالي و سيحيلها ضياء إلى واقع إن شاء الله والدعوات لخير خلف لخير سلف الأستاذ عطاف و التهنئة باستمرارية شبابية رئاسة التحرير.

** الفنان الكبير الطيب عبد الله ظهر بعد غيبة في حفل اتحاد الفنانين بكامل حيويته وأناقته وغنى السنين و أبدع كما كان يغنيها قبل نصف قرن و كما كان يشجي بها ليالينا في غربة عروس البحر جدة و كان أصدقاؤنا السعوديون يعلقون (نبغاكَم معانا أنتم ما أغراب أنتم في وطنكم) حين نكثر من ترديد(الغريب من وطنو مهما طال غيابو مصيرو يرجع تاني لأهله و صحابو) متعك الله بالصحة والعافية أيها الإنسان المعلم الشاعر الفنان أخو الإخوان.

** خبر من النادي الأهلي بشندي يفيد بعودة راعيه الأرباب صلاح إدريس لدعم الفريق و ظهرت البركة وكسب الفريق مبارياته الاخيرة و كمان بالثلاثة بعد سلسلة خسائر نأمل عودة كاملة للأرباب لانعاش حياتنا الفنية والاجتماعية و الإنسانية فمكانه شاغر.

** عجبت لمن كتب بأن الفنان الذري إبراهيم عوض عاش سنواته الأخيرة مقاطعاً التليفزيون و الغرابة أن المقربين منه لم يسمعوا ذلك و لم يرد في الحوارات العديدة كما لم يرد في الكتب العديدة التي صدرت عنه أعلم أنه كان يعتز بأنه أول فنان ظهر على الشاشة و قدمت معه أكثر من سبع سهرات في أندية ألمريخ والرابطة والنيل وَمع منتخب المعاقين الرياضي وفي منزل المرحوم الطيب عبد الله كما سجل له التليفزيون السهرة الكبرى (ابحار) وغيرها ومع الاستاذ عمر الجزلي و زيدان وهذا ما اتذكره الآن فقط.

** كتبوا كثيراً عن النجم المصري محمد صلاح وعن أهدافه الثلاثة لفريقه الانجليزي وكأنها أول هاتريك وكتبت الأسبوع الماضي عن أشهر هاتريك في لقاءات القمة المرحوم جاد الله خير السيد وذكرت بعض طرائفه وسألني أحد لماذا لم أذكر طرائفه مع جماهير الهلال فقد كان يرقص أمامهم رقصة الكاروشة التي انتشرت في السبعينات ومن ابرز طرائفه مرة تراجع كابتن الهلال علي قاقارين للخلف ليهمس في أذن زميله عثمان الجلال فادخل جاد الله رأسه بينهما ليتنصت فصاحت جماهير الهلال اتكلم معاهو بالانجليزي ففوتها لهم جادو وصاح بعضهم اتكلم معاهو بالفرنساوي وهنا رد عليهم جادالله بحركة من يده جعلت المسطبة تموت من الضحك.

** مع كثرة القنوات كثرت الأخطاء و لكن المؤلم أخطاء الشريط الإخباري أسفل الشاشة و يبدو أن حظه من اهتمام مسؤولي الأخبار ضعيف وقبل أيام قرأت خبراً عن توجه الفريق البرهان إلى جوبا لحضور التوقيع وكان الحاصل ساعتئذ أن البرهان مشى جوبا وحضر وغنى كمان ورجع الخرطوم و مشى الكويت َمعزياً وعاد.

** لا بد من الإشادة بتغطية التليفزيون القومي لحفل توقيع السلام من جوبا وألف تحية لكل الطاقم ومن البعد تعرفت على الإخوة عادل عوض ومبارك خاطر وسهام سعيد وعادل وعلاء حمودة الزبير، نعم نجحوا رغم الفوضى وعشاق الظهور، زمان حينما يتم النجاح في حدث كبير كانوا يحفزونهم (بمضاعفة السقف)أخي لقمان.

** إعلان جاذب لحفل بمسرح عثمان حسين بمركز شباب السجانة يعلن عن مشاركة عدد من المطربين الشباب بأغاني من (الزمن الجميل)، و هنا الإعجاب لأن الكثير من غناء الزمن الجميل كان من هذه المنطقة التي انطلق منها رائد الأغنية الحديثة عبد الحميد يوسف وتبعه المبدعون وردي وعثمان حسين ومحمد حسنين وأولاد الله جابو والتيجاني مختار والجيلاني الواثق وعلى ميرغني وعثمان مصطفى واحمد فرح وعربي وقائمة من شعراء الزمن الجميل السادة اسماعيل حسن و حسين عثمان منصور ورحمي سليمان و تحية للخرطوم التي ساندت وزاملت فن الزمن الجميل الامدرماني.

** في غياب الأغاني الوطنية الجديدة تمت الاستعانة بخالدة الراحلين صلاح بن البادية و محمد يوسف موسى (عايز أكون غصن أخضر غصن يرمز للسلام) رحمهما الله.

** في كل مرحلة كان هناك ملك الطمبور وتم تتويج النعام آدم و أولاد اليمني وعبد الرحمن بلاص وإدريس إبراهيم وأولاد كرم الله وصديق أحمد ومن جانبي أرشح كما رشحت الجماهير محمد النصري ملكاً للطمبور الحديث.

** تأملات ملاسي أو (قف تأمل) للأستاذ حسين ملاسي امتداد لمدرسة في مجال نص الكلمة المعبرة اشتهر بها صلاح جاهين وأحمد رجب في مصر وعلى الرابغي في السعودية و هنا من رجالها محمد توفيق وعلى حامد ويمتد إعجابي بحسين ملاسي لانه ابن احد ابرز أستاذتنا ومربيينا ومخططي مشوارنا الإعلامي والده المرحوم إبراهيم حسين ملاسي أشهر أساتذة و مديري عطبرة الحكومية القديمة وأو ليس هو مخرج أول فيلم سينمائي سوداني (آمال و أحلام) للرائد العطبراوي الرشيد مهدي رحمهما الله.

** فقدنا هذا الأسبوع المربي الكبير الرياضي المتصوف الأستاذ أحمد حسب الرسول بدر صاحب البصمات في التعليم والرياضة والمشي بين الناس بالحسنى،

له الرحمة و العزاء لآل السادة البادراب داخل السودان وخارجه وفقدنا الشهيد الملازم إبراهيم البدوي ومن أهلنا فقدنا اخانا ضمرة فضل ألمولى وكذلك الأخ أحمد الحاج القراي التلب و “إنا لله وإنا إليه راجعون”.