ارتفاع إيجارات الشقق بالخرطوم ..تراوحت ما بين 40 إلى 60 ألف جنيه

الخرطوم :الطيب علي

كشف عدد من مسؤولي الوكالات العقارية، عن ركود كبير في حركتي البيع والشراء للعقارات نتيجة لارتفاع الأسعار حالياً، وزيادة سعر الصرف للدولار، مشيرين إلى وجود إقبال على الإيجارات بالرغم من ارتفاع تكلفة الإيجار.

وقال صاحب إحدى الوكالات العقارية بمنطقة كافَوري ياسر عثمان لـ( السوداني ) إن أسواق العقارات تشهد حالة من الركود بسبب ارتفاع أسعار العقارات، إلى جانب زيادة معدلات التضخم، وأضاف: لا توجد أي رغبة في عمليات البيع والشراء حالياً خاصة في المناطق الراقية، منوهاً إلى أن الإقبال أكثر على المناطق الطرفية نسبة لانخفاض أسعارها مقارنة مع المناطق الراقية، مؤكداً أن أقل سعر للمتر في مربع 3 كافوري يصل 50ألف جنيه وأعلى سعر للمتر بمربع 11 بذات المنطقة يتراوح مابين 850إلى 1000 دولار بينما يتراوح سعر المنزل الجاهز من طابقين مابين 30إلى 35 مليون جنيه، مشيراً إلى أن سعر المنزل الجاهز في بعض المربعات بذات المنطقة خاصة مربع 3 يتراوح مابين 50 إلى 60 مليون فيما يتراوح سعر المنزل من طابقين بمربعات 4،5،6 في المتوسط مابين 70إلى 80 مليون جنيه، ويتراوح سعر المنزل من طابقين في مربعات 8و9 مابين 120إلى 130مليون جنيه، ويبلغ سعر أعلى منزل من طابقين مليونا ومائتي ألف دولار، منوهاً إلى أن سعر إيجار الشقة من 3غرف فى مربع 11 بكافوري لا يقل عن 500دولار ولفت إلى أن أقل سعر للقطعة 250متراً مربعاً ، فى منطقة مطري الحلفايا يتراوح مابين 8 إلى 8.5مليون جنيه ، ويتراوح سعر القطعة 300و 400 مابين 11 إلى 14مليون جنيه ، مشيرا إلى أن أقل سعر للمتر المربع فى مخطط نبته يتراوح مابين 20 إلى 30ألف جنيه.

وكشف عثمان ، عن حدوث إشكالات فى الإيجارات حاليا بسبب مطالبة الملاك للمستأجرين باجرة المثل سنويا، والتي بموجب القانون يتم المطالبة بها بعد ثلاث سنوات مؤكدا أن تلك المشكلة انعكست على معاناة الكثير من المغتربين والأسر خاصة لارتباط الكثير منهم بمدارس أبنائهم، وتابع هناك قضايا كثيرة فى المحاكم من الملاك ضد المستأجرين تتعلق بايجار المثل.

من جانبه أكد صاحب إحدى الوكالات في الخرطوم السياب علي نصر الله لـ( السوداني) ارتفاع أسعار العقارات وركود حركة البيع والشراء ، منوهًا إلى أن سعر المتر المربع في منطقة الطائف يتراوح مابين 800 إلى ألف دولار وفي أركويت َ مابين 100 إلى 120ألف جنيه والمعمورة 90ألف جنيه، فيما يبلغ سعر المنزل الجاهز من طابق أرضي في أركويت 60مليون جنيه ومن طابقين 70إلى 75مليون جنيه بينما يتراوح سعر المنزل الجاهز من طابقين في الطائف مابين 100 إلى 110 ملايين، وقال إن سعر إيجار الشقه المكونة من3غرف وصالون فى حى الرياض 800 دولار، بينما يتراوح سعر إيجار الشقة في أركويت من 50إلى 60ألف جنيه والشقة من غرفتين مابين 40إلى 45ألف جنيه.