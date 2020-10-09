وضع معالجات لتذليل معوقات عمل الجهاز المركزي للاحصاء

الخرطوم: ابتهاج

استعرض المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء،علي محمد عباس، مع وكيلة المالية والتخطيط الاقتصادي آمنة أبكر، في اجتماع مشترك بمقر وزارة المالية، امر التعدادين السكان والمساكن والزراعي الشامل، وناقش الاجتماع تحديات العمل الإحصائي، ثم وضع الجهاز فيما يخص المقر الحالي، بجانب وسائل الحركة وضعف ميزانية التسيير ومعوقات جمع بيانات الاسعار، لإنتاج الإحصائيات الجارية مثل الأرقام القياسية، ومعدلات التضخم، وحساب الناتج المحلي الإجمالي القومي والولائي، إضافة للتحضيرات لإجراء التعداد السكاني والتعداد الزراعي.

وخلص الاجتماع لوضع المعالجات المناسبة وتذليل المعوقات ، فيما يخص المقر ووسائل الحركة ومعالجة ميزانية جمع بيانات الأسعار، والناتج المحلي الاجمالي لمتبقي الشهور المتبقية لهذا العام، مع وضع امر مستديم في ميزانية 2021م.