زيادة كبيرة في اسعار الزيوت بالاسواق

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد اسعار الزيوت بالاسواق زيادة كبيرة ، وعزا بعض التجار السبب لارتفاع الدولار وتراجع انتاج المصانع.

وقال تاجر سلع بسوق بحري هيثم محمد لـ( السوداني ) إن هناك زيادة كبيرة في أسعار الزيوت بالاسواق، مبينا سعر الجركانة الكبيرة ارتفع من (5٫5) الف جنيه الى (7) آلاف جنيه، نافيا معرفته الاسباب الحقيقة لزيادة رغم تراجع سعر الصرف.

واكد تاجر سلع بالخرطوم أحمد يحيى، ارتفاع أسعار الزيوت بسبب ارتفاع الدولار، مما انعكس على تراجع انتاج الشركات، وزيادة الطلب على الزيوت بالاسواق، وقال إن سعر جركانة الفول عبوة (36) لترا بلغت (7) آلاف جنيه بدلا من(5) آلاف جنيه ، مشيرا الى ان هناك بعض التجار يحتكرون السلع الاستهلاكية ، بالاسواق مما انعكس على ارتفاع الاسعار.