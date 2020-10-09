وزارة المالية تصادق على مشروعات صندوق رعاية الطلاب

الخرطوم: السوداني

وافقت وزارة المالية الاتحادية على التصاديق المالية لمشروعات الصندوق القومي لرعاية الطلاب قيد التنفيذ لهذا العام على أن يتم النظر في المشروعات التي لم يبدأ تنفيذها ضمن موازنة العام القادم.

وتناول اجتماع ضم وكيلة وزارة المالية آمنه أبكر بالأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب بروفيسور أحمد البشير محمد حسن ومدير إداره الشؤون المالية ومدير الموارد والاستثمار والمشروعات إلى جانب مشروعات الصندوق استحقاقات العاملين بالصندوق حيث تم التصديق بصرف مرتبي أغسطس وسبتمبر فورا ، على أن يتم صرف المرتبات للعاملين بالصندوق بدءًا من أكتوبر مع المرتبات العامة بالدولة بالإضافة إلى استمرار التصديق لمشروع كفالة الطالب الجامعي.

وأشادت آمنة بالدور الكبير الذي يضطلع به الصندوق القومي لرعاية الطلاب تجاه خدمات الطلاب بتهيئة البيئة الملائمة للتحصيل الدراسي المستقر.

من جانبه أكد بروفيسور البشير أن عمل الصندوق لا يحتمل التأخير خاصة بعد فتح بعض الجامعات. مما يتطلب من الصندوق توفير السيولة المالية لتهيئة البيئة السكنية للطلاب.