منتخبنا الوطني يواجه نظيره التونسي في تجربة ودية قوية

متابعة: السوداني

يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تجربة ودية قوية أمام نظيره التونسي مساء اليوم في في العاصمة التونسية التي وصلتها بعثة (صقور الجديان) في ساعة متأخرة من ليلة امس، وقرر الاتحاد التونسي لكرة القدم إدخال تغيير على توقيت المباراة الودية التي سيخوضها منتخب تونس اليوم الجمعة أمام نظيره السوداني بملعب حمادي العقربي برادس.

وتم تقديم اللقاء من الساعة السابعة والربع مساء إلى الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت تونس، وذلك بسبب حظر التجول الذي فرضته السلطات التونسية انطلاقا من الساعة التاسعة مساء للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيانه إلى أنه تم تأكيد إجراء هذه المباراة بعد أن حصل على الترخيص المطلوب من مؤسسات الدولة المعنية.

وأكد أن كل الوفد المتواجد بالنزل قام بالاختبارات اللازمة وجاءت سلبية كما أنه بصدد التنسيق والاقتداء بكل التعليمات والتوجهات الصادرة عن اللجنة العلمية المختصة بوزارة الصحة التونسية وسوف يقوم الوفد مجددا ببعض الفحوصات والاختبارات وذلك على امتداد اليوم صباحا.

وكان المدرب هوبير فيلود المدير الفني لمنتخبنا الو طني قد أعلن قائمة منتخب السودان، لوديتي تونس وتوجو، والتي رافقت البعثة والتي جاءت على النحو التالي:

_ حراسة المرمى: أكرم الهادي سليم “الأمل عطبرة” – علي عبد الله أبو عشرين ومنجد النيل “المريخ”.

_ الدفاع: أمير كمال ووليد حسن “المريخ” – أطهر الطاهر والسمؤال ميرغني وفارس عبد الله “الهلال” – بخيت خميس “المريخ الفاشر – محمد إبراهيم وضاح “الهلال الابيض” – حسين الجريف “الخرطوم الوطني”.

_ الوسط: أبو عاقلة عبد الله وبشة الصغير “الهلال” – محمد الرشيد وأحمد التِّش وضياء الدين محجوب “المريخ” – مفضل محمد الحسن “الهلال الاُبَيِّض”.

_ الهجوم: رمضان عجب “المريخ” – محمد عبد الرحمن “أهلي برج بوعريريج” – ياسين حامد “سبارتكوس المجري” – ياسر مزمل “الأهلي شندي” – سيف الدمازين “المريخ الفاشر.