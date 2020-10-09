توصية باستبعاد ملعب الخرطوم من استضافة مباريات الدوري

من المتوقع أن تستلم لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني، خلال ساعات توصية باستبعاد ملعب الخرطوم من الملاعب المعتمدة لخوض مباريات الدوري، وذلك بعد تكرار دخول الجمهور عنوة للملعب والتواجد حوله في مباريات سابقة.

وفي التفاصيل أن مسؤول الأمن باتحاد كرة القدم السوداني والمعتمد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تلقى تقارير أمنية حول مباريات في الدوري لعبت بملعب الخرطوم الوطني، كان طرفاها فريقا الهلال والمريخ، تفيد بأن جماهير محسوبة على الفريقين نجحت في الدخول للملعب، ما شكل تحديا لخوض المباريات في أجواء سليمة.

وقال مسؤول الأمن بالاتحاد السوداني هشام محمد لكووورة إنه وفقا للتقارير الأمنية التي وصلته بالتحديات التي ظهرت في ملعب الخرطوم الوطني، سوف يرفع توصيته للجنة المسابقات باستبعاد ملعب الخرطوم الوطني من المباريات المتبقية بمسابقة الدوري.