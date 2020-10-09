مواجهات قوية في سنترليق البقاء والهبوط بالدوري الوسيط

شهدت قاعة الاستاذ محمد الشيخ مدني عند الساعة الواحدة من ظهر امس الخميس فعاليات قرعة البقاء والهبوط في منافسة الوسيط موسم 2019-2020، بحضور رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات المهندس الفاتح باني ومقرر اللجنة الاستاذ مامون بشارة.

وأوقعت القرعة أندية النهضة ربك، وودهاشم سنار، والمشعل الحصاحيصا، والسليمانية جبل أولياء، في المجموعة الاولى، بينما ضمت المجموعة الثانية جزيرة الفيل مدني، وارتدي دنقلا واهلي القضارف، ومريخ الجنينة.

وتقرر أن تلعب المباريات في ايام 14 و18 و22 اكتوبر الجاري على أن يتم تحديد الملاعب والمواقيت لاحقا، وسيهبط فريقان من كل مجموعة.

وتقام في الاسبوع الاول للمجموعة الاولى مباريات النهضة ربك وودهاشم سنار، والمشعل الحصاحيصا والسلمانية جبل اولياء، وفي الاسبوع الثاني ودهاشم سنار والسلمانية جبل اولياء، والمشعل الحصاحيصا والنهضة ربك، والاسبوع الثالث النهضة ربك والسلمانية جبل اولياء، والمشعل الحصاحيصا وودهاشم سنار.

وفي المجموعة الثانية، يواجه في الاسبوع الاول جزيرة الفيل مدني وارتدي دنقلا، والاهلي القضارف ومريخ الجنينة، والاسبوع الثاني ارتدي دنقلا ومريخ الجنينة، واهلي القضارف وجزيرة الفيل مدني، والاسبوع الثالث جزيرة الفيل مدني ومريخ الجنينة، واهلي القضارف وارتدي دنقلا.