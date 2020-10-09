تحويل مدرب المريخ جمال خشارم إلى لجنة الانضباط

أوضح المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم – رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات – أن اللجنة اتخذت القرارات التالية :-

1 / عقب استلام الطلب المشترك من ناديي حيدوب النهود وودنوباوي، تمت الموافقة على تحويل مباراة الفريقين لتلعب في الخرطوم يوم 11 أكتوبر الحالي الذي يصادف الأحد المقبل، وتلعب المباراة عند الساعة السادسة والنصف مساءا في دار الرياضة بأمدرمان في الجولة الخامسة والأخيرة من المرحلة المشتركة..

2/ قررت اللجنة تحويل المدرب جمال خشارم المدير الفني لنادي المريخ الخرطوم إلى لجنة الانضباط على خلفية مابدر منه في مباراة المريخ والهلال الابيض في الدوري الممتاز تجاه حكم المباراة.

3/ قررت اللجنة تحويل السيد عبدالآله من الجهاز الفني لنادي حي الوادي نيالا لما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه ضد الشرطة القضارف بالدوري الممتاز..

4/ قررت اللجنة تحويل السيد عمر مدير الكرة في نادي حيدوب النهود لما بدر منه من سلوك في مباراة فريقه ضد الهلال بورتسودان في المرحلة المشتركة بسباق الترشح للدوري الممتاز.