تعديل جديد في جولة منتخب الشباب السوداني

أجرى اتحاد كرة القدم السوداني تعديلا جديدا على جولة منتخب الشباب “تحت 20 عاما”، والتي كان من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل لـ3 من دول شرق ووسط إفريقيا، تشمل كينيا وتنزانيا وبوروندي.

وقال الدكتور كمال شداد، رئيس اتحاد الكرة السوداني، في تصريحات خاصة لكووورة، إنه تم تمديد سفر المنتخب لأسبوع إضافي، بعد أن كان مقررا له السفر بعد منتصف أكتوبر الجاري.

وأضاف شداد، أنه تم تقليص فترة الجولة لتشمل دولتين فقط هما كينيا وتنزانيا وتم استبعاد بوروندي، لتقليل التكلفة مع استخدام خطوط طيران أقل تكلفة.

وتم تكليف الدكتور حسن أبو جبل الأمين العام للاتحاد السوداني، بإجراء اتصالات مع الاتحادات المعنية بهذه التطورات وإعادة برمجة تواريخ المباريات الودية أمام منتخبي الشباب لكينيا وتنزانيا .

وختم شداد بأنهم سمحوا للجزائري مُنير لَهباب، المدير الفني لمنتخب الشباب، اليوم الخميس، بالسفر إلى فرنسا لقضاء أسبوع مع أسرته والعودة للسودان، لاستئناف برنامج إعداد المنتخب.

يذكر أن منتخب الشباب، ينفذ برنامج الإعداد لخوض غمار تصفيات إقليم سيكافا المؤهلة لنهائيات بطولة إفريقيا للشباب المقررة في 2022