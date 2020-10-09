السفارة السعودية بالخرطوم: الراحل محمد شريف ساهم بقلمه في تطوير العلاقات السودانية السعودية

الخرطوم: السوداني

نعت سفارة المملكة العربية السعودية بالخرطوم، الصحفي والإعلامي د. محمد شريف مزمل.

وتوفي المغفور له بإذن الله تعالى صباح اليوم الجمعة، إثر علة طارئة لم تمهله طويلاً.

وقال السفارة في نعيها، إنّ الفقيد كان مثالاً للصحفي الشاب الطموح، مُوضِّحةً أنه ساهم بقلمه في تطوير العلاقات السودانية السعودية، وبجهده ووقته من خلال تطوُّعه في مناشط الدبلوماسية الشعبية والثقافية، وأضافت: “نحن إذ ننعيه، ننعي فيه دماثة خُلُقه وطيب معشره.. وطيب خصاله.. سائلين الله تعالى له القبول الحسن ولأهله وأسرته وزملائه الصبر وحُسن العزاء”.