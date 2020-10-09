جنوب السودان يلجأ لتغيير العملة لتحسين وضع الاقتصاد

السوداني: وكالات

قال المتحدث باسم الحكومة في جنوب السودان، إن مجلس الوزراء وافق، اليوم الجمعة، على تغيير عملة البلاد من أجل تحسين الاقتصاد.

وأشار وزير الإعلام مايكل ماكوي لويث، في مؤتمر صحفي بالعاصمة جوبا، بعد اجتماع وزاري إلى أن “مجلس الوزراء قرر أن العملة الحالية يجب تغييرها…هذا لتحسين وضعنا الاقتصادي”.

ولفت إلى أن الكثير من المواطنين يحتفظون بأموالهم في المنازل، بينما يقول آخرون “إن أموالهم ستصادَر إذا وضعوها في البنوك”. كما ولم يعط موعداً لطرح العملة الجديدة.

وأضاف “ستكون لدينا عملة جديدة في وقت ما…هذه هي المعلومات للجمهور وسيحدَد للناس إطار زمني”.

كما ذكر أنّ اجتماع مجلس الوزراء اليوم حضره أيضاً ممثلون عن البنوك التجارية العاملة بالبلاد، والتي هي جزء من لجنة اقتصادية تعمل مع البنك المركزي.

وقال “أعطيت اللجنة سبعة أيام لإعداد تقرير عن الاقتصاد بسياسة واضحة”.

يشار إلى أنّ عملة البلاد هي “الجنيه” الجنوب سوداني، وهي التي استُحدثت عندما نالت البلاد استقلالها عن السودان في 2011 بعد حرب أهلية طويلة.

وأدت حرب أخرى، إلى جانب فساد وسوء إدارة، إلى أزمة اقتصادية في الدولة المنتجة للنفط.

وكان مسؤول في البنك المركزي أعلن في يوليو الماضي نفاد احتياطيات جنوب السودان من النقد الأجنبي وعدم قدرته على وقف تراجع “الجنيه”.