اقتراب تنفيذ إنشاء خط سكة حديد بين السودان ومصر

الخرطوم: السوداني

تعتزم الحكومة المصرية، إنشاء سكة حديد تربط بين مدينة أسوان المصرية والعاصمة السودانية الخرطوم، في مساعي جادة لربط البلدين بسكك الحديد.

و بحث سفير مصر في السودان، السفير حسام عيسى، مع الوزير الاتحادي المُكلف بالبنية التحتية والنقل هاشم بن عوف، المشروعات الاستراتيجية بين البلدين، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الخرطوم في 15 اغسطس الماضي.

وقال السفير حسام عيسى – في تصريح صحفي – إنه ناقش مع الوزير هاشم بن عوف، في لقائهما، كافة الموضوعات الجاري تنفيذها بين الجانبين، ومنها الربط بين السكة الحديد في الدولتين، والتعاون في مجال الطيران المدني، وتطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وعقد اللجان المشتركة في مجال النقل، وأهمها لجنة المنافذ والمعابر، وفق “وسائل إعلام مصرية”.

واتفقت مصر والسودان منذ عامين تقريبًا على مسار خط السكة الحديد الذى يربط البلدين، بطول ٦٠٩ كيلو مترات، وتضمن الاتفاق، الذى تقرر خلال الاجتماع التأسيسى الأول للمشروع، والذى انعقد بعد ٣ أشهر من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للسودان نهاية شهر يوليو من نفس العام.

وتم الإعلان خلالها عن ربط البلدين بالسكة الحديد، و اختيار المسار الجديد بحيث يبدأ من مدينة أبوحمد شرق السودان، حتى الحدود المصرية، ومن مدينة أسوان حتى الحدود مع السودان بطول ٢٦٩ كيلو مترا.