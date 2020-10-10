شاهد بالفيديو.. مواطن سوداني يرفع “رغيفة” أمام رئيسي السيادة والوزراء شاكياً من أزمة الخبز

الخرطوم: السوداني

فاجأ مواطن سوداني رئيسي مجلس السيادة والوزراء أثناء احتفال شعبي، بتوقيع اتفاقية السلام بساحة الحرية في الخرطوم، برفع “رغيفة” أمامهما وسط حشد من المواطنين شاكياً من أزمة الخبز المتفاقمة في العاصمة.

وظهر المواطن في مقطع فيديو متداول، بالقرب من المنصة الرئيسية، وهو يرفع بقطعة خبز أمام عدد من قيادات الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، معبراً عن معاناته كغيره، في الحصول على حصته اليومية من الخبز هاتفاً بصوت مسموع: (الناس تعبانه يا حمدوك).

وتفاقمت أزمة الخبز في السودان، لتمتد صفوف المواطنين أمام المخابز في العديد من الولايات لا سيما العاصمة الخرطوم، بسبب نقص في الدقيق، والوقود الذي أدى إلى صعوبات في التوزيع على المخابز، بحسب تصريحات مسؤولين.

إلى جانب ندرة حادة في الوقود وغاز الطهي الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين.