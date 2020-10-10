المدارس الخاصة تعلق التعامل مع وزارة التربية بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

أمنّت لجنة تسيير اتحاد المدارس الخاصة في السودان على تعليق التعامل مع وزارة التربية والتعليم الولائية حال استمرار نهجها العدائي والإقصائي.

ووبحسب (باج نيوز الإخباري)طالبت اللجنة في اجتماعٍ عقد-الخميس الماضي- والي ولاية الخرطوم مراجعة سياسات المسؤولين بوزارة التربية والتعليم الولائية التي تستهدف تصفية التعليم الخاص .

ورفضت اللجنة قرارات الوزارة بسحب التصاديق من المدارس الخاصة دون سندٍ قانوني.

وطالبت بإقالة المدير العام ومدير التعليم الخاص بالولاية والنواب، وتشكيل لجنة تحضيرية لتنفيذ وقفاتٍ احتجاجية ضد سياسات التمكين الجديدة.