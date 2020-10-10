(الشيوعي) :لدينا رأي حول تعديل الوثيقة الدستورية

الخرطوم : السوداني

قال القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف لـ(السوداني) أن للحزب رأيا حول تعديل الوثيقة الدستورية، وكشف عن تفاكر ووجهات نظر مختلفة حول الأمر ، وأوضح ان الجهة المناط بها تعديل الوثيقة هي المجلس التشريعي، متسائلاً: “هل يحق لمجلسي السيادة والوزراء تعديل الوثيقة الدستورية أم لا”.

وبشأن اللقاء الذي جمع نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان “حميدتي” مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو في جوبا “الخميس” قال صديق يوسف: “ان يلتقيان هذا أمر طبيعي ولكن الأهم ما يخرج عن تلك اللقاءات مع الحلو”.