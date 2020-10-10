فصل عدد من عمال وسائقي بنك النيل الأزرق دون سابق إنذار

الخرطوم : عبير جعفر

شكا عدد من عمال وسائقي بنك النيل الأزرق الفرع الرئيسي لـ( السوداني ) عن فصلهم من الخدمة دون انذار، وجاء سبب الفصل لطلب زيادات مرتباتهم. وتحصلت الصحيفة على نسخة من قرار الفصل وطلب العاملين بالبنك .

وتقدم العمال في 27 سبتمبر الماضي ، بطلب لإدارة البنك بزيادة المرتب نظرا للظروف المعيشية وماتشهده البلاد من ارتفاع في الأسعار ، مشيرين لعدم توفير منحة العيدين أو سلفية أو بدل ترحيل ٫ مبينين بان المرتب يتراوح مابين (5_8) آلاف جنيه ، فضلاً عن حرمانهم من الحوافز السنوية .

وفي الأول من أكتوبر الجاري فوجئ العاملون بقرارات فصلهم ،دون سابق إنذار وتسليمهم خطابات الفصل.بحسب افاداتهم.

وقال احد المفصولين ويدعى لوكا يس لـ( السوداني) إن قرار الفصل سينعكس على تشريدهم وعلى الحياة المعيشية خاصة في ظل ارتفاع الاسعار والوضع الاقتصادي الراهن وإن لديه اطفال بالمدارس .