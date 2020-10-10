اليونسكو:تنفيذ المدارس الدامجة لذوي الاعاقة بداية العام الدراسي

الخرطوم : رحاب فريني

كشفت منظمة اليونسكو عن تتفيذ مشروع تمكين المدارس لتصبح دامجة للتلاميذ ذوي الإعاقة في ٥٠ مدرسة مناصفة بين ولايتي الخرطوم وجنوب دارفور مع بداية العام الدراسي الجديد .

وقال المدير المناوب للمنظمة ومسؤول قطاع التربية د. أيمن بدري ان ورشة غرفة المصادر التي نظمتها المنظمة ، مهمة لتبادل الآراء والأفكار حول غرفة المصادر مكوناتها وادوارها، معلنا عن إقامة مؤتمر في الثامن عشر من الشهر الجاري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للإحتفال باليوم الوطني لذوي الإعاقة.

في السياق رهنت الأستاذ المشارك بقسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة الخرطوم د. ليلي كرار نجاح مشروع تمكين المدارس لتصبح دامجة للتلاميذ ذوي الإعاقة بتهيئة بيئة المدارس الدامجة وتدريب المعلمين، وطالبت وزارة التربية والتعليم العالي بتحديث إستراتيجية لتمكين المدارس الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة حتي يتدرجوا في سلم التعليم لحين وصولهم التعليم العالي.