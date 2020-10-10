موعد مع التغيير الحقيقي -!

الطريق الثالث – بكري المدنى

التشكيل الحكومى الجديد القادم على مستوى مجلسي السيادة والوزراء وتشكيل المجلس التشريعي أيضا إضافة لإعادة نظام الأقاليم ونظامها المرتقب يعنى شيئا مهما وهو أن السودان على موعد مع تغيير حقيقي وهو الأول من نوعه في البلاد والذي قامت دونه حروبات وانفصلت حتى البلاد في سبيل السعي لهذا التغيير الذي كلفنا اثمانا باهظة في الموارد البشرية والمادية والطبيعية كذلك

إن التغيير الحقيقي المرتقب على هيكل الحكم في السودان بالمركز والأقاليم وحتى مؤسسات الخدمة العامة سيكون لصالح سكان الأقاليم التى ظلت تطالب وتحارب منذ الاستقلال للدرجة التى مضى أكبرها (جنوب السودان )الذي اختار تقرير مصيره بعيدا عن بقية البلاد لأجل ان يحكم نفسه بنفسه !

غدا تتشكل سلطة جديدة إذا لممثلي سكان دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان الغالبية التى تناسب حجم وتطلعات سكان تلك الأقاليم في حقها المشروع في إن تكون لها الغلبة في الحكم المركزي بشقيه السيادي والوزارى والبرلماني وحقها المطلق في حكم اقاليمها وإدارة مواردها بنفسها

على البقية من سكان المركز والمناطق الأخرى ومن الأحزاب أيضا التسليم بهذا التغيير الكبير وعدم معاكسته والنزول عند حق الأغلبية في الحكم وحقها في ان ترى قياداتها حيث يجب إن تكون وليس من حق جهة مهما كانت التنظير والتقدير بغير ذلك فهذا الكم الكبير من أبناء السودان من حقهم التجريب والإفادة من تجاربهم

لقد فشلت من قبل كل الجهات التى حكمت السودان سواء ان كانت مكونات إجتماعية او نخب مركزية او حتى حكومات عسكرية – – فشلت في ان تحقق حياة كريمة لإنسان هذا البلد او أن تحافظ على استقراره ووحدته فما هو المخيف اكثر من ذلك حتى يتمنع البعض على التغيير الجديد القادم

جبهة ثورية وحركات مسلحة وقيادات قادمة مع الأيام وضعت البنادق وابرمت الاتفاقات ومرحبا بالتغيير الجديد والكبير!