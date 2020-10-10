تاكيدا لما اوردته (السوداني).. اجتماع بين البرهان وتِرِك مساء اليوم

الُخرطوم: إيمان كمال الدين

يلتئم مساء اليوم “السبت”، اجتماع بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ووفد من المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المُستقلة بقيادة رئيس المجلس سيد محمد الأمين تِرِك.

وقال مُقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا عبد الله أوبشار في تصريح لـ(السوداني)، إن لقاءً سيلتئم مساء اليوم “السبت” مع رئيس مجلس السيادة، مُشيرًا إلى أنهُ كان من المُقرر أن يصل وفد مركزي لبورتسودان أمس “الجمعة” لمُناقشة ومعالجة القضايا، لكن تأخر نظراً لوصول وفد الجبهة الثورية للخُرطوم. وأضاف: تلقينا اتصالاً من مكتب رئيس مجلس السيادة، وتم تكوين وفد يضُم 9 من قيادات المجلس الأعلى والإدارة الأهلية، على رأسهم رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا سيد تِرِك. وأوضح أوبشار في حديثه لـ(السوداني) أن الرفع الجزئي ما زال قائماً بجانب الاعتصامات على الأرض.

وأوردت (السوداني) في وقتٍ سابق وفقاً لمصادرها، عن اتصالات مُكثفة جرت مع سيد تِرِك، أسفرت عن موافقته للمجئ إلى الخُرطوم والانخراط في المُباحثات.