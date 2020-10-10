فجع برحيله الجميع أهل الصحافة والإعلام والفن ينعون الصحفي الخلوق د.محمد شريف

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

فجع الوسط الصحفي بوفاة الصحفي الخلوق د.محمد شريف إثر علة مفاجأة لم تمهله طويلاً، وكانت وفاته بمثابة صدمة قوية لأهله وأصدقائه ومحبيه ومتابعيه.

فيما تم تشييع جثمانه في موكب مهيب بمقابر أحمد شرفي بأمدرمان وسط دموع أهله وزملاء المهنة ومحبيه الذين ذرفوا عليه دموع الفراق المر.

(١)

عمل الراحل د.محمد شريف في عدد من الصحف بصفحات الثقافة والفنون من بينها عمله مديراً للقسم الثقافي لصحيفتي الصحافة والمجهر وهو يزين بيراعه صفحات الفنون والمنوعات بحكم علاقته الوطيدة والقوية مع نجوم المجتمع داخل الوطن وخارجه وظل خير سفير ممثلاً لوطنه وهو يربط العلاقات بين السودان والشعوب الأخرى عبر صفحته وهو يصول ويجول في المحافل الثقافية الدولية والمهرجانات العربية بلا كلل أو ملل.

(٢)

جمعت علاقات طيبة وصداقات قوية بين الراحل د.محمد شريف وزملاء المهنة في مجال الصحافة والإذاعة والتلفزيون، كان دائماً ما يجتمع بهم في الخير ويبتعد عن كل ما يثير الفتن والمشاكل وكان واصلاً للجميع في أفراحهم وأتراحهم وتجد أياديه ممتدة بيضاء بالخير والصفح ، بجانب مصداقيته وتميزه ومرونته ومحاولته دوماً كسب ود الجميع.

(٣)

ظل الراحل يجتهد في عمله ويتفانى فيه حتى أصبح رئيس تحرير لمجلة النخبة الثقافية ثم تقلد مؤخراً منصب مدير المكتب الصحفي للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الذي ظل نشطاً فيه كما النحلة وهو يقوم بتحرير أخبار الإذاعة والتلفزيون وحرصه على نشرها على كل الصحف والمواقع الإلكترونية.



(٤)

نعى الراحل عدد كبير من نجوم المجتمع من بينهم أهل الفن والإذاعة والتلفزيون والرياضة والصحفيين..إلخ.

من جانبها نعت المذيعة نسرين النمر الراحل بقولها:”يالهذا الوجع القاهر إنا لرحيلك لمحزونون يامحمد”

اللهم ارحم عبدك محمد شريف الصحفي الأمين. والإنسان في زمن قل فيه الوداد ونقاء النفوس.

محمد كان هاشاً باشاً كريماً معطاءً بلا مقابل ودوداً أمين القلم.

مواصلة “نشهد أنك كنت نقي السيرة والسريرة اللهم احشره مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

إنا لفراقك لمحزونون ولكن لانقول الا مايرضي الله

اصدقائي ارجوكم الدعاء بالرحمه والمغفرة لمحمد شريف.

(٥)

فيما عبرت الفنانة إنصاف فتحي عن فجيعتها بقولها

(شريفو لا )،ثم واصلت قائلة:(إنا لله وإنا إليه راجعون

دعواتكم ليه بالرحمة والمغفرة بركة،)

فيما كتبت الإعلامية ناهد بشير بوجع قائلة:(كنت منتظراك أنا والزميلات نجرتقكك يامحمد كنا منتظرين نفرح بيك إخوانك.. وزملاؤك منتظرنك بضحكهم المعروف تمرق تعرس أنت الأول وتفتح ليهم السكة.

ماخليتنا لا في أفراحنا ولا اتراحنا ماكنت أنت لأول الواصلين، مختتمة الله يرحمك يا محمد الله يرحمك الله يرحمك،إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولا قوة إلا بالله.

(٦)

المذيعة ريان الظاهر كتبت قائلة:”لا حول ولا قوة إلا باللهّ”

رحل عنا دون وداع

الصحفي المهذب والصديق الراقي د. محمد شريف

إنا لله و إنا إليه راجعون.



(٧)

من جانبه وصف رئيس مجلس إدارة صحيفة السوداني الصحفي ضياء بلال خبر وفاة الصحفي محمد شريف بالفاجعة ليكتب قائلا: (لا حول ولا قوة إلا بالله الموت حق توفي الصحفي الشاب المتميز الخلوق، د محمد شريف مزمل ،إثر ذبحة صدرية مفاجئة ،شريف من أنشط الصحفيين، وحاضر في كل مناسباتهم، وله مشاركات واسعة في المحافل والمناشط الخارجية،مختتماً(تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون.

(٨)

فيما كتب المدير العام لموقع (خبرك) الإلكتروني الأستاذ ميسرة مجذوب (لا حول ولا قوة إلا بالله ،كنا قبل أيام في منصة (خبرك) قد اتفقنا معه على الانضمام لطاقم المجموعة برفقة الصديق عثمان الأسباط والأخت محاسن أحمد عبدالله صحفية ، مختتماً (إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يعوّض شبابك الجنّة)

(٩)

فيما نعاه حاتم نجل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز بالدعاء له قائلاً:(اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و اكرم منزله”. “اللهم ابدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله و ذرية خيراً من ذريته و زوجاً خيراً من زوجه”. “اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود”. “لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض تغمد أبوي برحمتك يا أرحم الراحمين)

(١٠)

فيما قام بنعيه الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يعددون مآثره وأخلاقه العالية وحسن معشره، فيما نشر الكثيرون صور الراحل مع الدعاء له بالرحمة والمغفرة القبول الحسن.

سيرة ذاتية

الفقيد د. محمد شريف مزمل

مواليد العام ١٩٨١

الابتدائي مدرسة أبرسي الابتدائية الثورة ح ٢١

الثانوي مدرسة وادي سيدنا الثانوية

خريج كلية البيطرة جامعة بحر الغزال

بدأ في مجال الصحافة منذ وقت مبكر بكتابة الشعر والمذكرات الصحفية.

ثم أصبح مهتماً بالكتابة في المجال الثقافي والفني فكان جزءاً من فريق صحيفة الصحافة.

ثم رئيسا للقسم الثقافي بصحيفة المجهر

وعمل في المكتب الصحفي لهيئة الإذاعة والتلفزيون والنيل الأزرق وتدرج فيه حتى أصبح مديراً له، لم يكتف بذلك بل كان يشارك في إعداد الكثير من البرامج والفترات المفتوحة وآخرها كان معدا لبرنامج استديو علي شمو التوثيقي.

كان مهتما بالعلاقات الثقافية بين السودان ودول العالم فزار الكثير من دول العالم بدعوات رسمية له من وزارات الثقافة والإعلام هنالك فكان حضوره مميزاً في برامج التبادل الشبابي في أمريكا والزيارات الثقافية لاندونسيا ومهرجانات الشعر في تونس ومعارض الكتب في الامارات والبرامج التلفزيونية في تركيا وغيرها من دول العالم