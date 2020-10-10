منتخبنا الوطني يخسر تجربة تونس الودية بثلاثية

تونس – الخرطوم: السوداني

خسر منتخبنا الوطني تجربته الودية الدولية امام نظيره التونسي بثلاثية نظيفة جاءت جميعها في شوط اللعب الأول، الذي ظهر فيه منتخبنا مرتبكا خلافا للشوط الأول ونجح سيف الخاوي في وضع منتخب تونس بالمقدمة عند الدقيقة (17) وعزز النجم التونسي المخضرم علي معلول من تقدم تونس بإضافة الهدف الثاني عند الدقيقة (25) فيما اضاف أنيس بن سليمان ثالث الاهداف للمنتخب التونسي عند الدقيقة (35)، ولم يقدم المنتخب الوطني المستوى المرجو منه في الشوط الأول حيث بدأ هنالك خلل واضح في خط الدفاع.

وفي الشوط الثاني ظهر منتخبنا الوطني بشكل أفضل مما كان عليه في الشوط الاول وبادل نظيره التونسي الهجمات باحثا عن هدف شرفي في المباراة إلا أن تنظيم الدفاع التونسي حال دون ذلك.

وسيخوض منتخبنا الوطني تجربة ودية أخرى عصر الاثنين المقبل امام منتخب توجو وذلك ضمن إطار التحضيرات لمواجهة المنتخب الغاني في تصفيات كاس الامم الافريقية الشهر المقبل.