12 مليار من الهلال.. وسوداكال يؤكد الحسم ( السوداني) تنفرد بتطورات المفاوضات بين المريخ والعجب

الخرطوم : السوداني

حصلت ( السوداني) على آخر تطورات المفاوضات بين مجلس إدارة المريخ واللاعب رمضان عجب.

وبحسب المعلومات الدقيقة التي تحصل عليها الصحيفة فإن اتصال هاتفي جمع بين رئيس النادي آدم سوداكال ورمضان عجب قبل مغادرة بعثة المنتخب إلى تونس تم من خلاله وضع النقاط على الحروف والنقاش حول تفاصيل العرض المطروح من المريخ وموقف اللاعب.

وعلمت ( السوداني) أن رمضان عجب طلب في آخر اتصال بينه وسوداكال مبلغ وقدره (12) مليون جنيه سوداني مقابل تجديد التعاقد مع المريخ لثلاثة سنوات قادمة.

بينما دفع المريخ بعرض للاعب عن طريق سوداكال يقضي بتوقيعه لمدة ٣ سنوات على أن يتقاضى اللاعب مبلغ وقدره ٩ مليار جنيه.

وقال مصدر إداري رفيع أن عجب تحفظ على عرض سوداكال المالي، وتم الوصول إلى حل َسط يقضي بأن يتم تجديد التعاقد مقابل (10) مليار جنيه.

وبالمقابل أكدت مصادر الصحيفة أن سوداكال وعد اللاعب بحسم الملف بشكل نهائي والرد عليه لإنجاز الاتفاق المالي والتوقيع مباشرة خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال مصدر ذو صلة بالمفاوضات أن رمضان عجب أخطر مسؤولي المريخ بحقيقة الاتصالات التي يتلقاها من الند التقليدي الهلال حيث عرض الأخير على اللاعب مبلغ وقدره ١٢ مليون جنيه مقابل التوقيع لعامين.

الا ان المصادر أشارت إلى أن سوداكال طلب من اللاعب عدم الخوض في عرض الهلال مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ الاتفاق المالي معه على الفور وإغلاق الباب أمام أي مفاوضات مع أندية أخرى.