6 وفيات و 127 حالة “إصابة جديدة” بالحميات في محليتي الدبة ومروي

الخرطوم: محمد الطاهر

وصلت أعداد الإصابات الجديدة بالحميات إلى 127 حالة، منها 6 وفيات، بمحليتي الدبة ومروي شمالي السودان، وفق التقرير الصحي الرسمي للجنة الطوارىء الصحية بالولاية الشمالية ليوم الخميس 8 أكتوبر.

وجاء تفاصيلها 32 إصابة جديدة بمحلية مروي، منها 2 حالة وفاة، و95 حالة إصابة بمحلية الدبة منها 4 وفيات.

ووصل تراكمي الإصابات منذ ظهور الوباء إلى 792 حالة إصابة بمحلية مروي منها 31 حالة وفاة، و1220 حالة بمحلية الدبة منها 25 حالة وفاة، فيما سجلت محلية القولد وفاة واحدة، وإصابة واحدة، بينما سجلت محلية البرقيق 4 حالات اشتباه (حيوان) بالإصابة.

وتزداد المخاوف من ازدياد وتضاعف الإصابات اليومية بـ وباء الحمى النزفية، في ظل تدهور في البنى الصحية، ونقص في الأدوية و الكوادر الطبية، وضعف الإمكانيات بالولاية المترامية الأطراف.