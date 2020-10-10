الهلال يواصل تحضيراته والوحدة الطبية تخضع القائد لتدريبات خاصة

واصل فريق الكرة الأول بنادي الهلال تدريباته عصر امس الجمعة بملعب دار الرياضة ام درمان وذلك استعداداً لبقية مباريات الدوري الممتاز والذي سينطلق الأسبوع المقبل بعد عودة المنتخب الوطني من تونس، اشتمل المران الذي أشرف عليه الطاقم الوطني بقيادة المدير الفني للفريق الفاتح النقر ومعاونيه كندورة وعمار مرق ومدرب الأحمال فتحي بشير وياسر كجيك على تدريبات متنوعة لزيادة المخزون البدني وبعض الجمل التكتيكية التي نفذها الجهاز الفني في مساحات واسعة من الملعب وفي الجانب الآخر أخضع مدرب الحراس ياسر ثنائي حراسة المرمى يونس الطيب ومحمد النور أبوجا لتدريبات خاصة باللياقة البدنية وبعض الجمل بين الخشبات الثلاث واختتم التمرين بتقسيمة شهدت بين الأبيض والأخضر في نصف ملعب تعرض من خلالها المهاجم إسكندر صمويل لإصابة طفيفة وغاب عن المران لاعبو الهلال بالمنتخب الوطني والحارس جمال سالم المتواجد مع منتخب بلده، هذا وقد أخضعت الوحدة الطبية بنادي الهلال لاعب الفريق عبد اللطيف بوي لتدريبات تأهيل خاصة.