طيبة برس تطلق دورة تدريبيّة للإعلاميين في الأبيض

الخرطوم: السوداني

تنطلق الأحد بفندق ليالي بمدينة الأبيض، أولى الدورات التدريبية لإعلاميي الولاية التي تُنظِّمها طيبة برس بالتعاون مع منظمة اليونسكو والسفارة البريطانية بالخرطوم بالشراكة مع وزارة الثقافة والإعلام وشبكة الصحفيين السودانيين.

تختص الحصة التدريبية الأولى بكشف ومكافحة الأخبار الكاذبة، وتعقبها مُباشرة الدورة الثانية بالثلاثاء وتُعنى بمكافحة العنف والكراهية في الخطاب الإعلامي السوداني.

ويحاضر فيها من المدربين الصحفيين الشباب، الأساتذة عادل كلر وخالد ماسا، الفريق التدريبي الذي وصل الأبيض منذ الجمعة وسط ترحيب كبير من المسؤولين.

الوسط الإعلامي بالمدينة، أكمل استعداداته للبرنامج الذي يستفيد منه نحو خمسين من إعلاميي الولاية وتقوده المهندسة إيناس محمد لطيف مدير البرامج بطيبة برس.

تُجدر الإشارة إلى أن مركز التدريب الصحفي بطيبة برس تأسّس في العام 2000، وقدم العديد من الحزم التدريبية للصحفيين، أبرزها برنامج التدريب المشترك مع هيئة الإذاعة البريطانية والاتحاد الأوروبي واستفاد منه نحو ألف صحفي سوداني.