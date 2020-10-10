وزير الطاقة والتعدين يكشف عن أسعار المواد البترولية

الخرطوم: السوداني

كشف وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن، عن الترتيبات الجارية لتنفيذ سياسة تحرير أسعار منتجي الجازاويل والبنزين اللتين صدر قرار تحريرهما منذ فترة طويلة وأعلنه رئيس الوزراء رسمياً في اللقاءات العامة وفي مُقابلته التلفزيونية ، مشيراً إلى أن الأمر لم يعد موضع تسريبات، وإنّما كان ينتظر الترتيبات التي قامت بها وزارة الطاقة والتعدين ابتداءً من حصر وتأهيل الشركات التي ستدخل في عملية الاستيراد والبيع، وكذلك إعداد وفتح العطاءات العالمية للمنافسة الحرة والشفافة، وأعلن وزير الطاقة المكلف عن اكتمال عملية التقديم والفرز بكل شفافيةٍ مثلما تمّ إصدار الطلبيات للشركات الفائزة ، مُشيداً بنتيجة العطاءات والتي وفرت قيمتها التجارية حوالي (٣٥) مليون دولار من مُجمل قيمة المُشتقات البترولية مقارنةً بما كان يتم في السابق بدون عطاء، مؤكداً وصول عدد كبير من البواخر عبر هذا العطاء العالمي، والتي تنتظر استكمال خطوات شرائها بناءً على خُطة محفظة السلع الاستراتيجية التي كوّنتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية والتي تقوم حالياً بفرز الشركات المحلية التي ستقوم بتوزيع هذه المُشتقات المُستوردة عبر محطاتها مع تحديد السعر الحُر للبيع، ونفى خيري عبد الرحمن صدور أسعار محددة حتى الآن للوقود.