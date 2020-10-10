شاهد بالفيديو.. “حميدتي” يحرج وزير التجارة بشأن “تقليله” من فترة إنهاء إجراءات المستثمرين

الخرطوم: السوداني

تسبب نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في احراج وزير الصناعة والتجارة “مدني عباس مدني” لاعتبار الأخير أن فترة 3 أيام تعد بسيطة ومناسبة لإنهاء إجراءات المستثمرين والمصدرين، وقلل من شأن هذه المدة التي عدها فترة “متفائلة”.

وتحدث “مدني” في ورشة أزمة صادرات الماشية وخارطة الحلول التي عقدت اليوم السبت في الخرطوم، ممتدحا المدة التي يقضيها المستثمر لإنهاء اجراءاته بوزارته بقوله: ” الاخ البتكلم أنو بقيف في وزارة التجارة 4 او 3 أيام لإنهاء اجراءاته ياخي دي حاجه متفائلة عديل الناس بتقيف أكثر من كده”.

بينما عقب “حميدتي” على تبسيط الوزير لهذه المدة بقوله: ” العالم دا كلو يستقبلك في المطار ويدلعك ويوديك الفنادق السمحة ويضيفك، انت هنا ينتظرك 3 يوم عشان تطلع ليهو رخصة؟”.

مضيفاً ” أمشي دولة “رواندا” ساعة واحدة فقط لحدي ما تشرب قهوتك انت رخصتك تستلمها، تقول لي 3 يوم بسيطة؟ انت شنو؟” .